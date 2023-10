Evento CGIL, Cavallera (ASPI): “Il modello partecipativo è alla base della strategia di ASPI"

(Teleborsa) - "La profondadel Gruppoin questi anni è stata resa possibile anche grazie al, un metodo innovativo che vede ilASPI nelle scelte aziendali". E' quanto affermatoda, Head of People Management, Industrial Relations, Labour Cost & Legal HR di Autostrade per l’Italia, in occasione dell’iniziativa promossa da CGIL "Condizioni e aspettative delle lavoratrici e dei lavoratori"."Cinque accordi di pianificazione strategica, 66 accordi di trasformazione, più di 200 accordi attuativi sulla rete: numeri – aggiunge Cavallera - che rivelano lache accompagna costantemente il percorso di, verso il"In questi anni - ha spiegato il manager - abbiamo visto aumentare in azienda la(escluso esattori ed operai), di cui, facendo delle competenze un asset vitale della trasformazione. Questo percorso fa parte di una visione più ampia, che vede il coinvolgimento attivo delle organizzazione sindacali come elemento cardine della strategia aziendale".