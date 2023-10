Ford, accordo con il sindacato metalmeccanico USA

Ford

(Teleborsa) - Dopo uno sciopero di sei settimane, il sindacato americano dei metalmeccanici United Auto Workers (Uaw) ehanno raggiunto un accordo preliminare per il rinnovo del contratto quadriennale."Profitti record vogliono dire contratti record. Abbiamo un accordo preliminare con Ford" - afferma il sindacato - . "E' una vittoria".per lo storico accordo preliminare con Ford. Quando i lavoratori di battono contro l'avidità delle aziende vincono. E' il momento per General Motors e Stellantis di negoziare un contratto giusto per i loro lavoratori", afferma il senatore