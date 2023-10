IEG: inaugurata IBE Driving Experience la kermesse sul trasporto pubblico

Italian Exhibition Group

(Teleborsa) - Si è alzato il sipario nella giornata di ieri su, la manifestazione biennale diche accoglie fino a stasera il network delLaè stata inaugurata con le due tavole rotonde dell’incontro "Trasporto pubblico locale ed extraurbano: partnership pubblico e privato per l’intermobilità nelle città e il turismo nei borghi".I saluti istituzionali diad di Italian Exhibition Group, eassessore all’urbanistica, demanio, mobilità e PNRR del Comune di Rimini, hanno inaugurato l’evento davanti al pubblico radunato presso"A IBE Driving Experience 2023 si riunisce la comunità della mobilità collettiva per condividere esperienze, pratiche e soluzioni per il futuro, verso la sostenibilità. La presenza dei maggiori attori della filiera industriale dell’industry, delle istituzioni e delle associazioni di categoria sostiene l’obiettivo di IBE Intermobility & Bus Expo di rappresentare un catalizzatore dell’evoluzione nel settore", ha commentato di Corrado Peraboni."È motivo di orgoglio per il nostro territorio ospitare periodicamente un evento come IBE che affronta i temi dell’innovazione e della mobilità sostenibile su cui,a", ha sottolineato. "Nuovi bus elettrici ed ecologici, infrastrutture di ricarica, tecnologie all’avanguardia, servizi di turistici e di lunga percorrenza sono le prospettive e gli assi di lavoro di una città come Rimini".Il dibattito è iniziato con una prima tavola rotonda che hasulle sfide che la mobilità sostenibile collettiva pone all’industria del trasporto collettivo e su come stia evolvendo la collaborazione tra pubblico e privato., managing director di Arriva si è fatto portavoce della gestione del tpl in Friuli Venezia Giulia, "un esempio di proficua e positiva collaborazione per un’azienda che continua a lavorare per rendere il servizio sempre più accessibile, vicino ai cittadini e sostenibile".ebus Support Sales di Enel X ha affrontato invece, "che stanno fungendo da volano per il processo di decarbonizzazione ed elettrificazione del trasporto pubblico locale"., Presidente Start Romagna ha ricordato come negli ultimi anni si sia "rafforzata la centralità del trasporto pubblico nei programmi di, con format innovativi, quasi sartoriali"., business director Italia Iveco Bus, IVECO ha poi richiamato l’attenzione sugli aspetti di sistema sostenendo che "costruttori di autobus, istituzioni, sistema energetico e infrastrutturale devono collaborare per perseguire il comune obiettivo della mobilità sostenibile"., presidente e ad di Scania Italia ha infine ricordato come l’azienda, in un'ottica di circolarità, affronti "attraverso la costante evoluzione di sistemi di trasporto sostenibili, proponendo soluzioni sempre più versatili con nuovi servizi e prodotti nell'ambito della mobilità sia elettrica che a metano".La seconda tavola rotonda, di, si è invece focalizzata sull’analisi e confronto delle nuove dinamiche in atto tra TPL e trasporto extra-urbano e come queste orientino lo sviluppo del turismo delle città e delle aree interne connotate da un’offerta sempre più diversificata e sofisticata, come nel caso del. Primo intervento a cura di, direttore della direzione generale della programmazione e delle politiche per il turismo del MITUR che ha preso spunto dal recentissimo Piano Strategico del Turismo 2023-2027 per ricordare come "i trasporti possano favorire lo sviluppo delle destinazioni minori, la delocalizzazione dei flussi da aree ad elevata concentrazione di presenze e la destagionalizzazione, mentre la sostenibilità dei trasporti impatta sulla qualità percepita dello spazio della destinazione e sull’esperienza turistica"., Presidente ANBTI Confcommercio ha poi commentato: "Per ogni genere di turismo noi ci siamo, portiamo il turista dove ha esigenza di andare senza vincoli di orari, di percorso e senza limitazioni di nessun tipo come nessun altro settore è in grado di offrire"., membro della Giunta Esecutiva di ASSTRA è intervenuto sottolineando che "ilper le politiche di trasporto delle città e del turismo, soprattutto delle aree interne e dei borghi, in grado di creare sviluppo sociale ed economico per i territori"., Presidente di ANCI Città dei Motori e Sindaco del Comune di Maranello ha poi introdotto le peculiarità del turismo motoristico Made in Italy che "ha potenzialità straordinarie, grazie ad un patrimonio culturale unico al mondo costituito da marchi storici, aziende leader, musei, circuiti e personaggi celebri"., Presidente Associazione de I Borghi più belli d’Italia ha concluso i lavori soffermandosi sull’impatto decisivo dei servizi di trasporto nel ripopolamento delle piccole località portando l’esempio del delComune di Dozza, che "si sia dotato di un impianto di rilevazione e monitoraggio dei passaggi in entrata e in uscita sia dalle porte del borgo, sia nei parcheggi prossimi ad esse tramite l’installazione di telecamere per di analizzare i flussi per l’ottimizzazione della gestione turistica".Per i professionisti della guida sono iniziati questa mattina idei 15 mezzi di ultima generazione messi a disposizione dai costruttori protagonisti all’evento di IEG. Un’occasione unica su uno dei tracciati più iconici del motorsport mondiale per apprendere i: sessioni pratiche, anticipate da moduli teorici, riservati ai conducenti di autobus per testare sul campo le evoluzioni tecnologiche e gestionali dei mezzi elettrici. Al via oggi anche, progetto formativo e di recruiting promosso in collaborazione con Scuderia Start di Start Romagna che vede la partecipazione di 80 studenti con l’obiettivo di sensibilizzare i giovani sulle opportunità di carriera nel settore del trasporto collettivo su gomma, mentre nel pomeriggio si terrà l’incontro "Bus and coach: nuove fonti di trazione, tecnologia e riassetto delle filiere industriali", per un approfondimento su come l’elettrico guidi il riposizionamento dell’industria del bus.