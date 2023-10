IEG, Peraboni eletto nel cda dell'UFI

(Teleborsa) - L’amministratore delegato diè stato eletto nel Consiglio di Amministrazione dell'UFI, l'Associazione globale dell'industria fieristica. Il mandato triennale inizierà dopo l'Assemblea generale annuale dell'associazione, che si terrà prima del Congresso globale dell'UFI il 1° novembre 2023 negli USA, a Las Vegas. Per Peraboni - spiega la nota - si tratta di un’importante conferma poiché da 23 anni siede in questo prestigioso organismo mondiale del quale è anche presidente onorario.Presieduta daUFI è l'associazione mondiale degli organizzatori di fiere e degli operatori dei quartieri fieristici, nonché delle principali associazioni fieristiche nazionali e internazionali e di partner selezionati del settore fieristico. L'obiettivo principale dell'UFI è rappresentare, promuovere e sostenere gli interessi dei suoi membri e dell’universo fieristico. Rappresenta direttamente più di 50.000 dipendenti del settore fieristico a livello globale e lavora a stretto contatto con le 60 associazioni nazionali e regionali che ne fanno parte. Attualmente sono iscritte all'associazione più di 820 organizzazioni in oltre 85 Paesi del mondo. Circa 1.000 fiere internazionali portano con orgoglio il marchio approvato dall'UFI,Il Cda dell’UFI ha il compito di attuare le decisioni prese dall'Assemblea generale, s