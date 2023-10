Imballaggi, Mascarino (Federalimentare): “Scelta che penalizza Italia, voto in Plenaria decisivo”

(Teleborsa) - “Sul, ed in particolare sul tema dele del, la Commissione ENVI si è spaccata in due, tanto che l’emendamento è passato per soli due voti (41 a 39), evidenziando che il tema è divisivo e che contrappone due visioni molto differenti. Come Federalimentare siamo preoccupati perché si continua a promuovere un sistema che non valorizza il modello italiano, basato sul riciclo, ma si insiste sul riuso degli imballaggi: una misura che penalizza fortemente la nostra filiera agroalimentare”. Lo dichiara il Presidente di Federalimentare,“L’affermazione di questa linea di pensiero sembra perseguire più unache una reale volontà di raggiungere gli obiettivi contenuti nel Green Deal, che puntano a tutelare l’ambiente anche incentivando un modello di produzione fondato sui principi dell’, dove l’Italia riveste un ruolo primario fra i partner UE”.“In vista del voto nella plenaria delUE che sarà decisivo - conclude Mascarino - l’evidente divisione degli europarlamentari della Commissione ENVI sul tema del riuso e del riciclo è un buon segno che nulla è scontato, e ci deve spingere a continuare a difendere le nostre buone ragioni perché laè fra le più virtuose, e ha già superato in anticipo i target UE previsti per il 2025 ed è prossima a raggiungere quelli del 2030”.