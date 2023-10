Moderate perdite a Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Si muove in frazionale ribasso Wall Street, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,56%; sulla stessa linea, si muove in retromarcia l', che scivola a 4.145 punti.In netto peggioramento il(-1,74%); sulla stessa tendenza, negativo l'(-1,49%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti(+1,02%) e(+0,75%). Nel listino, i settori(-2,54%),(-2,04%) e(-1,19%) sono tra i più venduti.Tra i(+4,25%),(+3,15%),(+2,34%) e(+1,88%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,43%.Calo deciso per, che segna un -2,96%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,69%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,17%.Tra i(+6,09%),(+3,68%),(+3,10%) e(+3,07%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -25,31%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 7,87%.In perdita, che scende del 7,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,31 punti percentuali.