Mundys, Riva: "Percorso decarbonizzazione è una marcia, non uno sprint"

(Teleborsa) - "La somma degli investimenti pubblici e privati è fondamentale per supportare lo Stato nel raggiungere gli obiettivi della transizione ecologica firmati nell'accordo di Parigi. È importante allocare il giusto capitale per creare investimenti a lungo periodo che consentano di raggiungere gli obiettivi green in modo credibile e organizzato. Gli investitori privati quindi, sono al fianco delle istituzioni perché l'interesse coincide, siamo in una situazione di emergenza ambientale e ne vediamo gli effetti, questo significa necessariamente essere molto concreti nell'azione finalizzata a un percorso che è una marcia, non uno sprint". È quanto ha dichiaratoal convegno sulsvoltosi oggi a Roma."La Tassonomia europea – ha proseguito– è per noi un tipo di normativa fondamentale perché consente di far confluire gli investimenti privati in attività che sono considerate utili alla transizione ecologica. Per quanto riguarda il settore dell'aviazione, negli ultimi 18 mesi, grazie all’intervento di tanti attori e al continuo dialogo con l'istituzione europea, si è fatto un grandissimo passo avanti. Con l'ultima revisione di giugno 2023, siamo ad oggi in una situazione in cui terminal aeroportuali efficienti, sotto un punto di vista energetico, sono considerati attività utili e fondamentali alla transizione ecologica, come anche tutte le attività che, all’interno dell’ecosistema aeroportuale, producono energie a basso contenuto di carbonio. Parlando del nostro settore, ovvero quello delle infrastrutture, il nostro impegno è coerente con il Fit for 55% noi contiamo di arrivare ad abbattere del 50% di emissioni entro il 2030. Ci sono poi alcune realtà specifiche, come gli aeroporti del nostro Gruppo, che arriveranno a questo obiettivo più velocemente perché saranno a zero emissioni dirette entro il 2030".