Piazza Affari chiude da sola in territorio positivo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

STMicroelectronics

Banca MPS

ERG

Unicredit

Campari

Saipem

Moncler

Amplifon

Fincantieri

Ariston Holding

MutuiOnline

Intercos

Brunello Cucinelli

Alerion Clean Power

SOL

Ferragamo

(Teleborsa) -, che chiude la seduta sopra la parità. Accoglienza tipepida dei mercati allaannunciata dalla BCE, anche perchè la Presidentein futuro. Negativo anche il, che non sembra aver beneficiato di una serie diSessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,38%. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,26%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 84 dollari per barile, in calo dell'1,62%.Lieve miglioramento dello, che scende fino a +198 punti base, con un calo di 3 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,84%.preda dei venditori, con un decremento dell'1,08%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,81%, e piccola perdita per, che scambia con un -0,38%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,29% a 27.508 punti; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 29.238 punti.Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,61%; sulla stessa linea, leggermente negativo il(-0,32%).Tra lea grande capitalizzazione, svettache segna un importante progresso del 4,97%.Buona performance per, che cresce del 2,60%.Sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,75%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,47%.Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,78%.Seduta negativa per, che scende del 5,32%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,67%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,65%.del FTSE MidCap,(+3,49%),(+3,17%),(+2,69%) e(+2,17%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,94%.Sotto pressione, che accusa un calo del 3,65%.Scivola, con un netto svantaggio del 3,60%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,08%.