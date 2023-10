Prevalgono le vendite a New York

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in frazionale ribasso per Wall Street, con ilche lascia sul parterre lo 0,32%; sulla stessa linea, perde terreno l', che si ferma a 4.187 punti, ritracciando dell'1,43%. Depresso il(-2,47%); sulla stessa tendenza, in netto peggioramento l'(-1,52%).A condizionare il corso del listini americano hanno contribuito alcune trimestrali in chiaro scuro. In particolare, hanno pesato i conti di Alphabet, società madre di Google, con la delusione per il suo business del cloud che ha registrato la crescita più lenta in almeno 11 trimestri. Meglio invece Microsoft, che ha superato le aspettative per i risultati del primo trimestre in tutti i segmenti, compreso il business del cloud.In buona evidenza nell'S&P 500 il comparto. Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-5,89%),(-2,40%) e(-1,27%).Tra i(+4,30%),(+3,07%),(+1,40%) e(+1,00%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,04%.Soffre, che evidenzia una perdita del 3,51%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,45%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 2,54%.(+3,07%),(+1,40%),(+1,17%) e(+0,87%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -9,64%.Crolla, con una flessione del 9,51%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 9,20%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,14%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 4,1%; preced. 2,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 209K unità; preced. 198K unità)16:00: Vendita case in corso, mensile (atteso -1,3%; preced. -7,1%)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%).