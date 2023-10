SACE e Università Federico II di Napoli insieme nel sostegno alle imprese

(Teleborsa) - "Promuovere un nuovo modo di fare impresa in un'ottica di", questo è l’obiettivo dell’annunciato oggi dall’, il gruppo assicurativo-finanziario italiano specializzato nel sostegno alla crescita sostenibile delle imprese in Italia e nel mondo.L’accordo, firmato dal Rettore dell’Università Matteo Lorito e dall’Amministratore Delegato di SACE Alessandra Ricci,con l’obiettivo di svilupparea mettendo a fattor comune l’esperienza dell’Ateneo partenopeo e di SACE che, nel suo ruolo di accompagnamento di oltre 40mila PMI italiane, mette a disposizione delle imprese italiane il proprio know-how tramite l’hub formativo SACE Education.Nell’ambito dell’accordo con SACE, l’Università degli Studi di Napoli Federico II, da sempre impegnata a coniugare la ricerca scientifica, la formazione di alta qualità e la condivisione della conoscenza contando un ampio network con il tessuto imprenditoriale territoriale, parteciperà sia alle attività formative promosse da SACE, sia alla progettazione di nuove attività di formazione e ricerca congiunte. Le aree tematiche al centro dell’accordo: lIn questo contesto SACE - che a Napoli (in via Verdi, 18) ha una squadra di persone dedicata al sostegno di tutte le imprese del Mezzogiorno – metterà a disposizione le competenze multidisciplinari della sua faculty interna e la sua esperienza da 45 anni al fianco delle imprese italiane per la progettazione ed erogazione di percorsi di formazione, coaching e affiancamento dedicate a professionisti e imprese."Con la firma di questa partnership, noi del Gruppo SACE siamo lieti di riaffermare il nostro contributo per lo sviluppo, nel Sud, di una politica industriale improntata all’e orientata all’internazionalizzazione, puntando a rafforzare, con SACE Education, ilche ruota attorno ad un polo d’eccellenza come l’Università Federico II, alle sue filiere strategiche e a settori economici che sono naturalmente in linea con gli obiettivi del nostro piano industriale INSIEME2025", spiega"Il protocollo d'intesa tra l'Università Federico II e SACE rappresenta unaper lo svolgimento di attivita` e iniziative in alcuni settori di interesse comune sui temi della leadership e dei valori aziendali, del management e financial accounting, della digital trasformation, della internazionalizzazione delle imprese. Pertanto, l'accordo con SACE rappresenta un’occasione per far. Il protocollo, infatti, prevede attività dia beneficio di piccole e grandi aziende con particolare riferimento all'export e alla sostenibilità", ha dichiarato