Tokyo in calo insieme al resto dell'Asia

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Chiude in ribasso la borsa di, mentre si muovono in ordine sparso le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute. I mercati d'estremo oriente hanno seguito la contrazione degli indici azionari statunitensi, penalizzati dai risultati in chiaro scuro rilasciati da alcune big tech americane.L'indicelascia sul parterre il 2,24%; sulla stessa linea, vendite diffuse su, che continua la giornata allo 0,86%.Variazioni negative per(-0,79%); come pure, pesante la Borsa di(-2,52%).In ribasso(-1,25%); sulla stessa tendenza, leggermente negativo(-0,64%).Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,02%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,20%. Giornata fiacca per l', che tratta in ribasso dello 0,19%.Il rendimento dell'è pari 0,88%, mentre il rendimento delscambia 2,73%.