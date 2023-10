Trasporto aereo, Bignami: "Decarbonizzazione si coniughi con sostenibilità economica e sociale"

(Teleborsa) - "Alzare l'asticella della decarbonizzazione continuamente ci fa rischiare di non essere soddisfatti del livello raggiunto. È importante che questo processo garantisca la sostenibilità economia e sociale, senza un disimpegno del settore del trasporto aereo. Lo dico chiaramente il governo non ci sta. Non ci facciamo prendere in giro, va bene la sostenibilità ecologica ma deve andare di pari passo con quella sociale ed economica''. È quanto ha sottolineato ilin occasione dell'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ENAC che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e la neutralità climatica dell'intero settore entro il 2050."E un momento importante perché, per noi, – ha aggiuntoa margine dell'evento – la decarbonizzazione è un obiettivo che, tuttavia, deve essere coniugato con obiettivi di sostenibilità economica e sociale che rappresentano una cifra fondamentale per il Governo. Non possiamo mettere a casa i lavoratori, non possiamo creare sbarramenti per l'accesso al trasporto aereo per tutti i cittadini".