Trasporto aereo, Troncone: "Settore a emissioni zero al 2050 obiettivo raggiungibile"

(Teleborsa) - "Oggi siamo al secondo congresso. Il Patto per la Decarbonizzazione del Trasporto Aereo è davvero l'esempio di come il comparto dell'aviazione – che è uno dei primi comparti industriali italiani – si unisca per far fronte alla sfida della transizione ambientale. I risultati stanno arrivando: le prime tappe, quelle del 2030, sembrano ormai a portata di mano abbiamo una risposta anche industriale che risponde alle esigenze che vengono anche dall'Europa". È quanto ha affermato l'in occasione dell'osservatorio promosso da Aeroporti di Roma con il patrocinio del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e di ENAC che riunisce player industriali, stakeholder istituzionali, associazioni di categoria e terzo settore, con l'obiettivo di avviare la discussione sulla transizione green e la neutralità climatica dell'intero settore entro il 2050. Nel corso dell'evento, svoltosi oggi a Roma, Troncone ha annunciato la costituzione di unache avrà lo scopo di traghettare il settore del trasporto aereo verso gli obiettivi di sostenibilità 2030-2050."Le sfide aperte sono soprattutto quelle di medio lungo termine. Stiamo trovando ormai dei piani operativi concreti per le prime tappe al medio termine, faccio riferimento al 2030, in cui avremo aeroporti a emissioni zero, avremo il carburante sostenibile per le aviazioniche incomincerà a esserci in quantità apprezzabili. Ma dopo il 2030 la salita si farà forse ancora più più dura e su quello dovremo lavorare, quindi nuove tecnologie e aeromobili sempre più efficienti"."Rimane un obiettivo raggiungibile, da raggiungere. La nostra stella polare sono chiaramente scadenze degli accordi di Parigie quindi un settore a emissioni zero al 2050 deve essere il nostro obiettivo e lo potrà essere".