Asia in recupero grazie a ricoperture sui tech. Tonica la borsa di Tokyo

(Teleborsa) -, avvantaggiandosi di qualche. Ad ispirareconcorre anche l'attesa per le riunioni di alcunei, inclusa la Fed, la prossima settimana.chiude la seduta con un guadagno suldell'1,37%, mentre il Topix guadagna l'1,21%. Sulla parità chiude la piazza di(+0,16%).In rialzo anche le borse cinesi, conin vantaggio dell'1,25%, mentre avanza con forza, che continua gli scambi con un +2%. Più cautacon un +0,38%.Fra le borese che chiuderanno più tardi gli scambi, balza in alto(+2,33%), inseguita da Jakarta (+0,8/%), mentre sono più prudenti le borse di(+0,17%),(+0,15%) e(-0,12%).In rialzo(+0,91%); senza direzione(+0,19%).Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,15%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,03%. Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,02%.Il rendimento dell'scambia 0,88%, mentre il rendimento per ilè pari 2,73%.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dell'1,19%; sulla stessa linea, giornata brillante per, che avanza dell'1,63%.