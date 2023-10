Assoaeroporti, valore produzione sistema aeroportuale italiano supera i 57 miliardi di euro

(Teleborsa) -

“Aeroporti: infrastrutture strategiche per lo sviluppo del Paese”: questo è il titolo del convegno Assaeroporti che si terrà a Roma il prossimo 31 ottobre al CNEL, per richiamare l’attenzione di istituzioni, stakeholder, organizzazioni sindacali, comunità scientifica e opinione pubblica sul grande contributo che il settore aeroportuale dà allo sviluppo del Paese. Ad aprire l’evento sarà il Presidente di Assaeroporti Carlo Borgomeo che introdurrà i contenuti dello studio commissionato a Nomisma, lavoro inedito e approfondito dedicato all’impatto delle infrastrutture aeroportuali sullo sviluppo economico dei territori e sull’occupazione, presentato da Giulio Santagata, Senior Advisor della società di ricerca.







“I dati emersi dall’analisi condotta da Nomisma - dichiara Carlo Borgomeo - sono molto interessanti e saranno resi noti nel corso del convegno del prossimo 31 ottobre. Ne richiamo uno tra tanti: il settore aeroportuale italiano genera un valore della produzione che supera i 57 miliardi di euro, con un effetto moltiplicatore finale pari a 3,2. In pratica, per ogni euro investito nel comparto – prosegue Borgomeo - si generano complessivamente 3,2 euro.



Perché è importante approfondire il tema delle ricadute sociali ed economiche degli aeroporti? Perché ci troviamo in una fase in cui sentiamo parlare di trasporto aereo in modo non sempre lineare e, talvolta, sulla base di informazioni e dati errati. Vale la pena che il Paese ricordi cosa significa sistema aeroportuale”.



Il convegno proseguirà con il panel “Il trasporto aereo: leva per la crescita del Paese” a cui prenderanno parte Pasqualino Monti, Amministratore Delegato di Enav, Andrea Benassi, Direttore Generale di ITA Airways, Flavio Ghiringhelli, Presidente di IBAR e Armando Brunini, Presidente di ACI Europe. Seguirà l’intervento del Presidente dell’Enac Pierluigi Di Palma. Le conclusioni dei lavori della prima parte della giornata saranno affidate al Viceministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Galeazzo Bignami.



“Promuovere lo sviluppo dei territori: il ruolo degli aeroporti” è invece il titolo del talk previsto nel pomeriggio con Salvatore Deidda, Presidente della IX Commissione della Camera dei Deputati, Claudio Fazzone, Presidente della 8a Commissione del Senato della Repubblica, Massimiliano Fedriga, Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, Dario Nardella, Sindaco di Firenze. A seguire l’intervento del Professore emerito dell’Università Cattolica di Milano Tiziano Treu.



Il dibattito continuerà con il panel “Aeroporti e ricadute occupazionali: il punto di vista delle organizzazioni sindacali” con Salvatore Pellecchia, Segretario Generale Trasporti FIT-CISL; Francesco Alfonsi, Segretario Generale UGL Trasporto Aereo; Ivan Viglietti, Segretario Nazionale Trasporto Aereo Uiltrasporti e Fabrizio Cuscito, Coordinatore Nazionale Trasporto Aereo FILT-CGIL.

Le conclusioni della giornata saranno affidate al Sottosegretario di Stato al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Claudio Durigon.