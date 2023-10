Confitarma, Mattioli: 13 milioni di passeggeri navi da crociera nel 2023

(Teleborsa) - "Nel 2023 sfioreremo imovimentati dallenei porti italiani, record storico negli ultimi trent'anni, superando i 12,3 milioni del 2019, prima della pandemia". Lo ha detto il presidente di Confitarma,, nella sua relazione all'assemblea di. "È grave constatare che già l'anno prossimo il settore marittimo verrà inserito all'interno dell'Ets, il sistema di scambio di quote di emissioni di gas effetto serra. Sarà inevitabile l'incremento del costo del trasporto marittimo da e per i porti dell'Ue", ha poi sottolineato Mattioli."I settori più penalizzati – ha aggiunto – saranno quelli deie del nostro cabotaggio, in particolare le, vettori delle Autostrade del mare e al servizio della continuità territoriale".Sulla transizione energetica "la volontà degli armatori da soli non basta e le risorse finanziarie sono insufficienti per raggiungere gli ambiziosi obiettivi previsti", ha proseguito il presidente di Confitarma. "Ci attendiamo che, come negli altri paesi marittimi – ha aggiunto – il Governo sostenga le sue imprese in questo sforzo per evitare che l'industria marittima nazionale diventi meno competitiva nei mercati internazionali"."Chiediamo – ha proseguito Mattioli – al ministro dell'Ambiente e della sicurezza energetica che ricordiamo include il, di accompagnarci in questo complesso percorso".Nel suo intervento in videocollegamento il ministro delle Imprese e al Made in Italy,, ha assicurato che "lo sviluppo dell'economia marittima è una priorità del nostro Paese". "È molto importante l'per l'Italia e lo potrà essere ancora di più nel futuro", ha aggiunto Urso ricordando che "inci sarà un collegato alla".