Consiglio Ue, Meloni: "Tutti concordi su necessità nuovi fondi dossier migranti"

(Teleborsa) -, lo ha detto il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel punto stampa al termine del Consiglio Ue a Bruxelles sottolineando cheche è frutto di una strategia promossa dall'Italia", ha aggiunto la Premier.

Un passaggio anche sulla ratifica del MES,ha ribadito Meloni spiegando che al Consiglio europeo "non si è parlato di Mes, non è stato oggetto di questo dibattito".Su un eventuale nuovo rinvio della discussione in Aula, il presidente del Consiglio ha sottolineato: "Lo dirà il Parlamento, non sta a me deciderlo". Tuttavia, "continuo a ritenere che, indipendente da cosa si pensi sullo strumento in sé, non sia utile per nessuno porre la questione adesso". Per il cancelliere tedescoinvece, "che ciò apporterebbe alla nostra architettura istituzionale. Negli ultimi mesi abbiamo ricevuto aggiornamenti regolari sull'iter parlamentare in corso per la ratifica del Trattato del Mes in Italia, e attendiamo con impazienza la sua conclusione il più presto possibile possibile", aveva ammonito il presidente dell'Eurogruppo,