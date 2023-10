Esautomotion, ricavi 9 mesi a 27,6 milioni (+8,8%)

Esautomotion

(Teleborsa) -ha anticipato alcuni dati gestionali al 30 settembre 2023, annunciatorispetto ai primi nove mesi del 2022. Nell’ultimo trimestre i ricavi del Gruppo si sono attestati a 8,870 milioni, in contrazione rispetto al trend 2022 e del primo semestre 2023.La(cassa positiva) deve essere considerata alla luce dell’acquisizione del 65% del capitale sociale della società Sangalli Servomotori avvenuta a luglio 2023, che ha comportato un esborso pari a 5,5 milioni di euro e l’insorgere di un debito per il futuro acquisto del restante 35% (Opzione Call) pari a 3,5 milioni. Nel confronto con la PFN al 30 giugno 2023, pari Euro -9.576 mila, risulta in miglioramento di -883mila (incremento di cassa positiva non considerando l’operazione straordinaria dell’acquisizione di Sangalli Servomotor).