Imprenditoria giovanile in agricoltura: Camera avvia discussione su proposta di legge di Carloni (Lega)

(Teleborsa) - Questa mattina, la Camera dei Deputati ha avviato la discussione sullapresentata dal"La proposta di legge da me presentata - ha dichiarato- pone l'attenzione sul tema del ricambio e del passaggio generazionale in agricoltura, che purtroppo oggi conta un'esigua percentuale di giovani imprenditori agricoli: solamente il 13,4% dei titolari di imprese agricole è al di sotto dei 44 anni di età"."Se l'Italia vuole vantarsi delle eccellenze enogastronomiche del nostro Made in Italy, – ha detto– deve creare le condizioni per permettere ai giovani di credere che nel nostro Paese si possa fare impresa agricola sostenibile e innovativa, tutelando al contempo la fertilità del suolo, generando reddito e creando buona e sana occupazione. Per garantire un futuro certo alla nostra agricoltura – conclude Carloni – occorre affidarlo ai giovani che rappresentano quel futuro".