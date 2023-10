Istat, peggiora il sentiment di imprese e consumatori a ottobre

(Teleborsa) -che risultaconsecutivo, a causa del peggioramento di tutte le variabili, ad eccezione del mercato del lavoro. Nel frattempo, estendendosi a tutti i settori. E' quanto emerge dall'ultimosu imprese e consumatori.ad ottobre si è attestato, scendendo per il quarto mese consecutivo e raggiungendo il, mentre l'indice composito delSi segnala unsia sullasia su. Coerentemente, i quattro indicatori calcolati mensilmente a partire dalle stesse componenti segnano dinamiche negative: il clima economico e il clima futuro registrano le flessioni più consistenti (il primo passa da 115,2 a 110,5 e il secondo da 113,2 a 107,7); il clima corrente cala da 100,2 a 97,4 e il clima personale scende da 102,2 a 98,6.Con riferimento alle imprese,, seppur con intensità diverse: l’indice di fiducia scende nella manifattura da 96,4 a 96,0; nei servizi di mercato e nel commercio al dettaglio il calo è più deciso con l’indice che passa, rispettivamente, da 100,5 a 98,1 e da 107,1 a 106., invece,e la fiducia in miglioramento (da 160,9 a 163,8).Passando ai, sia i giudizi sugli ordini sia quelli sull’andamento degli affari sono in peggioramento, mentre le attese sugli ordini aumentano. Per quanto attiene al, i giudizi sulle vendite sono improntati all’ottimismo in presenza, tuttavia, di un accumulo di scorte di magazzino e di un deterioramento delle attese sulle vendite.Secondo le consuete domande trimestrali sullarivolte alle imprese manifatturiere, nel terzo trimestre 2023 si stima una