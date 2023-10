Manovra, Meloni boccia prelievo sui conti correnti. Lega in pressing su pensioni

(Teleborsa) - "Prima bisogna vedere la stesura finale, quando l'avremo potremo fare il confronto ma penso che sia imminente". È quanto ha affermato oggi il, a margine dell'assemblea di Confitarma. "Le valutazioni sono ancora in corso da parte del ministero dell'economia, che deve ancora presentarci quella che è la stesura finale. È del tutto prematuro fare valutazioni rispetto a bozze che sono circolate, ma sono bozze di lavoro". Sebbene la manovra sia ancora in fase di definizione alcuni punti fermi sembrano ormai consolidati. "Avviso ai naviganti: nella legge di bilancio non c'è la misura che consentirebbe all'Agenzia delle Entrate di accedere direttamente ai conti correnti degli italiani per recuperare le imposte non pagate. Consiglio di non inseguire i sentito dire o documenti non ufficiali" ha chiarito ieri su Facebook laLasembra sia dunque "superata" dopo una bocciatura diretta da parte dellaimpegnata nel Consiglio europeo a Bruxelles. Quando Meloni ha visto la bozza, secondo quanto si apprende, ha deciso il blocco della norma: "Non se ne parla, questa norma non passa", ha detto Meloni. "Non c'è nessun pignoramento, questa cosa non c'è" in manovra ha assicurato oggi anche ilaggiungendo che sulle pensioni "se ne sta occupando il ministro Giorgetti e anche lì si trova una soluzione".In attesa dell'imminentela manovra è dunque ancora aperta. Nelle ipotesi circolate proprio laaveva già subito rivisitazioni: il pignoramento telematico, nelle riscritture dei testi, scattava solo oltre i mille euro di debito con il fisco. Ora però sarebbe proprio destinato a sparire. Che la coperta sia corta è chiaro a tutti ma il partito di Salvini si fa sentire e chiede anche "uno sforzo in più" sulle pensioni così come gli azzurri insistono su cedolare secca sugli affitti brevi.Sulnelle ultime versioni delle misure viene escluso l'anticipo alla fine del 2024 dell'adeguamento alla speranza di vita per chi va in pensione a prescindere dall'età. L'ipotesi circolata nelle ultime ore sarebbe infatti quella di tornare al 2027. Così come sarebbe sfumato anche il rischio di unl'articolo, che nelle prime indiscrezioni circolava solo come titolo, non figurerebbe negli ultimi testi. Arriva invece un tetto di 50mila euro per i titoli di Stato che si potranno escludere dal calcolo dell'Isee e cambia ancora il tax credit per il cinema con una stretta che porta addirittura fino all'esclusione dall'agevolazione per le imprese non indipendenti o non europee.La Lega che ha sempre fatto dello stop alla legge Fornero e di Quota 41 una propria battaglia ma si deve al momento confrontare con Quota 104. Tra le ipotesi ci sarebbe quella di mantenereArriva, infine, qualche dettaglio in più sul. Per la realizzazione dell'infrastruttura e in attesa di reperire ulteriori fonti di finanziamento per "ridurre l'onere a carico del bilancio dello Stato", viene autorizzata ladi cui 780 milioni il prossimo anno. In vista dell'approvazione del progetto definitivo del Ponte, da parte del Cipess (il Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica) entro il 2024, la spesa viene quindi ripartita in 780 milioni per il 2024, oltre un miliardo per il 2025 e per il 2026 e così via fino ai 260 milioni del 2032.