Milano tiene la posizione

(Teleborsa) -, che scontano ancora leed i. La prossima settimana sarà la volta della Fed e, con un PIL statunitense più forte del previsto, si teme un segnale negativo per i mercati. Anche laha avvertito che il mantenimento di tassi fermi a quest'ultima riunionein futuro.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,055. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.987,3 dollari l'oncia. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,52%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +198 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,84%.ferma, che segna un quasi nulla di fatto, trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, e calo deciso per, che segna un -0,79%.A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 27.517 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il), che si posiziona a 29.248 punti, in prossimità dei livelli precedenti.Senza direzione il(+0,12%); come pure, pressoché invariato il(-0,2%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,43%),(+2,02%),(+1,49%) e(+0,97%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,32%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,31%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,31%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,31%.Al Top tra le azioni italiane a(+3,12%),(+2,88%),(+2,00%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che accusa un calo del 2,29%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dell'1,14%.