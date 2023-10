Open Fiber: il "Piano Italia a 1 Giga" arriva a Montefiascone

(Teleborsa) - Al via nella provincia diil "" finanziato con i fondi del. L’intervento prevede il cablaggio in modalità FTTH (Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1924 civici distribuiti sul territorio di Montefiscone. La connettività in fibra ottica realizzata da Open Fiber: le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in fibra ottica, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."Il Comune avrà una rete ine il cambiamento per la città sarà importante perché parliamo di una tecnologia altamente performante che contribuirà ad abbattere il digital divide" commenta"Voglio ringraziare a nome mio e dell’intera Comunità Open Fiber perché la nostra Montefiascone si dota di una rete FTTH integralmente in fibra ottica, uno dei piani di intervento pubblico della Strategia italiana per la Banda Ultra Larga. Aderendo a questo progetto, abbiamo ritenuto come amministrazione, di offrire un’ottima opportunità per i cittadini, creando una rete stabile e performante. Un motivo di soddisfazione in più per i cittadini, considerato chenon solo per lo svago ma soprattutto per il lavoro da casa", dichiaraOpen Fiber si è aggiudicata complessivamente, intervento pubblico della strategia italiana per la Banda Ultra Larga, finanziato e promosso dal Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza de Consiglio grazie ai fondi del PNRR e attuato da Infratel Italia. In totale Open Fiber interverrà su 3.881 comuni in 9 regioni: Puglia, Campania, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Sicilia, Toscana e Veneto.