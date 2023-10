Pioggia di vendite a Wall Street

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

materiali

telecomunicazioni

informatica

beni di consumo secondari

IBM

Verizon Communication

Merck

Dow

Microsoft

Nike

Apple

Visa

O'Reilly Automotive

JD.com

Baker Hughes Company

NXP Semiconductors

Align Technology

Comcast Corporation

Trade Desk

DexCom

(Teleborsa) - Scambi in ribasso per la Borsa di New York, che accusa una flessione dello 0,76% sul; sulla stessa linea, giornata negativa per l', che archivia la seduta a 4.137 punti, in calo dell'1,18%. Il mercato americano ha scontato il dato superiore alle attese del PIL che ripropone aspettative di una nuova stretta monetaria della Fed.Pesante il(-1,89%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-1,66%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+0,86%) e(+0,72%). Tra i peggiori della lista del paniere S&P 500, in maggior calo i comparti(-2,58%),(-2,17%) e(-1,56%).Al top tra i(+4,89%),(+2,32%),(+1,85%) e(+1,01%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,40%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,46%.scende del 2,35%.(+5,34%),(+3,18%),(+2,94%) e(+2,06%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -24,88%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,42%.Scende, con un ribasso del 7,60%.Crolla, con una flessione del 3,86%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,4%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,4%)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 63 punti; preced. 68,1 punti)14:15: Occupati ADP.