RES nella graduatoria del MIMS per progetto stagione a idrogeno

RES

(Teleborsa) -, società che opera da oltre 30 anni nel settore della Circular Economy e della sostenibilità ambientale, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, è statadei progetti ritenuti ammissibili in relazione alla realizzazione diper il trasporto stradale, da finanziare nell’ambito del pianomissione 2 (Rivoluzione Verde e Transizione Ecologica).L’ammontare delriconosciuto a RES èprevisto e relativo alla realizzazione di undi idrogeno rinnovabile per il trasporto stradale,, che comprende gli impianti di refrigerazione delle colonnine di rifornimento e compressori, rete di aria compressa, rete di gas azoto inerte, con attrezzaggio minimo di piazzali e servizi per consentire l’operatività delle aree, impianti meccanici, elettrici e speciali, di protezione incendi. La realizzazione dell’investimento e la conseguenteCon la realizzazione della stazione di rifornimento,la filiera delcon l’aggiudicazione di un finanziamento a fondo perduto di circa 6 milioni di euro della Regione Molise per la realizzazione, sempre a Pettoranello, di un impianto per la produzione di idrogeno verde denominato RES-H2. Con questo progetto,alla produzione di idrogeno rinnovabilementre la localizzazione aporterà evidenti. A partire, l’impianto sarà in grado di produrre circa 1esclusivamente mediante l’utilizzo di energia da fonti rinnovabili e che sarà destinato in parte ad alimentare la flotta di auto e camion di Smaltimenti Sud.