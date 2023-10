Retribuzioni in crescita del 3% ma ancora lontano recupero inflazione

(Teleborsa) -per le, che alla fine di settembre 2023 evidenziano unamentre la variazione rispetto al mese precedente è nulla. E' quanto emerge dall'ultimo rapporot dell'Istat.Lesi sono osservate nel comparto ie nelmentre in quello agricolo (+1,7%) e in quello dei servizi privati (+1,6%). Iche presentano gli aumenti tendenziali più elevati sono: attività dei(+11,3%), settore(+6,2%) e(+5,9%); l’incremento è nullo per farmacie private e per pubblici esercizi e alberghi.Nei primi nove mesi del 2023, lapiù elevata di quella registrata nello stesso periodo del 2022. Nonostante la decelerazione dell’inflazione, nei primi nove mesi dell’anno lacontrattualiAlla fine di settembre 2023, i 42 contratti collettivi nazionali in vigore per la parte economica riguardano il 46% dei dipendenti - circa 5,7 milioni – e corrispondono al 45,2% del monte retributivo complessivo. Nel corso del terzo trimestre 2023 sono stati recepiti due contratti: società e consorzi autostradali e pelli e cuoio. I contratti in attesa di rinnovo - a fine settembre 2023 - sono 31 e coinvolgono circa 6,7 milioni di dipendenti, il 54,0% del totale. Il tempo medio di attesa di rinnovo per i lavoratori con contratto scaduto è diminuito da 33,9 a 29,1 mesi; per il totale dei dipendenti da 17,2 è sceso a 15,7 mesi.