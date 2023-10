Abilmente Milano: al via una settimana dedicata all'arte e creatività

(Teleborsa) - Una spirale di arte e creativita` sta per investire Milano e la community del Do It Yourself del Nord Italia. Da, al Superstudio Maxi (zona Milano Famagosta), andra` in scena il capitolo autunnale di, il Salone delle Idee Creative a firma di Italian Exhibition Group - IEG. Un appuntamento tanto atteso dagli, che potranno trovare un vasto assortimento di strumenti, materiali e novita` di prodotto diin un Salone che offre anche centinaia di corsi e laboratori esperienziali con i creativi della Via delle Idee, area iconica di Abilmente dove scoprire le migliori esperienze handmade d’Italia, ma anche opere d’arte con le quali osservare il mondo con altri occhi.: al piano di sopra del Superstudio Maxi, sara` esposta l’opera d’arte collettiva “Mondi Abilmente Sospesi” creata appositamente per la manifestazione dall’associazione Il Bosco delle Soluzioni, il cui obiettivo e` tenere alta la bandiera dell'arte sostenibile e rispettosa dell'ambiente.Il progetto e` stato ideato daartista nato a Bolzano, cresciuto tra Pisa e Vicenza e ora di base a Milano, che spiega: "Si tratta di un’opera d’arte partecipata, a cui tutti possono contribuire, che vuole evocare una citta` possibile, uno spazio di convivenza, nel rispetto della diversita` e della contaminazione. Con questo progetto vogliamo promuovere un vivere quotidiano sostenibile, a misura d’uomo, dando nuova vita a materiali di scarto". L’opera e` composta infatti da, colla a caldo e tanta fantasia, in un caleidoscopio di forme e colori che crea un percorso emozionale per lasciarsi ispirare.In fiera anche l’associazione, presenza immancabile nelle diverse edizioni del Salone, che ogni anno si ispira a un protagonista del mondo dell’arte per le sue opere di fiber art collettive., artista statunitense dello stile neo-pop noto per le sue sculture dal gusto kitsch. In fiera il pubblico di Abilmente potra` ammirare come i suoi iconici cagnolini-baloon siano stati riprodotti all’uncinetto con la tecnica dell’amigurumi, ma anche contribuire con qualche pezzo realizzato a casa o direttamente in fiera.