AN.BTI – Confcommercio: il prezzo medio della benzina è aumentato del 18%

(Teleborsa) - "Dai dati recentemente pubblicati dall’apprendiamo che,e del 26% sul periodo pre-crisi (settembre 2019). Analoghe dinamiche caratterizzano il prezzo del gasolio. Di conseguenza, si stimano extra costi, su base annua, che penalizzano pesantemente i mezzi destinati alla lunga percorrenza, come i bus turistici", commenta in una nota, presidente AN.BTI – Confcommercio."Il prezzo elevato dei carburanti è un problema oramai cronico che affligge le nostre aziende. Tutto il comparto della mobilità ed in particolare il settore dei bus turistici si trovano a fare i conti con dei costi insostenibili. Torniamo dunque a chiedere a gran voce di reintrodurre e rendere strutturale la norma che riconosce l(della quale abbiamo beneficiato per soli 5 mesi da aprile ad agosto 2023). Contestualmente chiediamo sostegni e agevolazioni per portare tutto il parco mezzi delle aziende di bus turistici ai motori euro 6, i mezzi ad emissioni pari quasi allo 0 ed adatti alle lunghe percorrenze, per permettere anche a chi svolge il lavoro con mezzi sotto gli euro 6 di accedere agli incentivi. Solo così lrispetto ai competitor europei che godono da anni di tale agevolazione strutturale. Siamo le ruote del turismo, siamo fieri di contribuire a fungere da volano per l'economia del Paese ed auspichiamo che le istituzioni continuino a dare ascolto e risposte alle problematiche di un settore che è parte fondamentale ed integrante del turismo italiano", conclude il presidente AN.BTI – Confcommercio.