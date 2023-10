Commercialisti, Modello 231: focus sulle società sottoposte a misure prevenzione CAM

(Teleborsa) - Con l’introduzione dell’istituto delil legislatore ha attribuito alleun ruolo cruciale, assegnando al tribunale il potere di imporne l’adozione. Successivamente, attraverso l’istituto della, il legislatore ha definitivamente, questa volta al fine diper le imprese soggette, seppure occasionalmente, a tentativi di infiltrazione criminale.Parte da queste considerazioni il"Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/2001 nelle società sottoposte a misure di prevenzione CAM", realizzato dalla apposita Commissione di studio delpresieduta da Camilla Zanichelli, che haa vario titolo coinvolti nelle procedure in oggetto:della redazione del modello,. Il lavoro si inserisce nell’ambito delle attività dell’area di delega “Compliance e modelli organizzativi delle imprese”, alla quale sono delegati i due Consiglieri nazionalidi cui al d.lgs. 231/2001,, ovvero ritenute oggetto di tentativi di infiltrazione criminale - scrivono i due consiglieri nazionali nell’introduzione al documento - è correttamente percepita qualee facilitare il ripristino della legalità. In queste realtà imprenditoriali, l’introduzione dei protocolli e delle procedure che costituiscono il Modello 231 contribuisce altresì alla, tutelando la gestione giudiziaria e garantendo una maggiore trasparenza delle attività e dei processi operativi. L’adozione e la diffusione di unrappresentano ulteriori elementi che agevolano l’affermazione dei concetti dell’etica e della legalità"."Con il passare degli anni – proseguono - dopo un primo periodo di osservazione, ispecificamente agli amministratori giudiziari l’applicazione dei, previa specifica valutazione delle caratteristiche e dei rischi connessi alle attività dell’azienda sottoposta alle misure di prevenzione previste dal Codice antimafia di cui al d.lgs. 159/2011"."In questi enti – concludono -. L’introduzione di presidi di gestione del rischio e prevenzione degli illeciti, anche diversi da quello verificatosi,, salvaguardandone il patrimonio e la possibilità di proseguire l’attività: il tutto, a seguito di una analisi e mappatura dei processi aziendali che ben potrebbero rilevare vulnerabilità ulteriori rispetto a quelle ordinariamente emergenti da altre attività di verifica".