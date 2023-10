ELSA Solutions, ValueTrack avvia copertura con fair value a 4 euro

ELSA Solutions

(Teleborsa) - ValueTrack hasu, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore del motion control e delle batterie special purpose, con un. Si tratta di un prezzo superiore ai 2,5 euro del collocamento con cui è sbarcata a Piazza Affari a fine settembre 2023, ma minore rispetto all'andamento da allora, considerando che la società ha chiuso la seduta di venerdì a 5,60 euro per azione.Gli analisti evidenziano che ELSA gestisce(59% dei ricavi FY22), un motion control system integrator, che assembla e rivende soluzioni per l'attivazione, la gestione e il controllo di apparecchiature meccaniche, e(41% dei ricavi), original design/equipment manufacturer (OEM/ODM) di batterie al litio per usi speciali (LFP). I principali clienti sono produttori di componenti o macchinari OEM per settori finali molto diversificati.ValueTrack prevede per ELSA un CAGR didel 24% nel periodo 2022-25, con E-motion e Aliant che registreranno un CAGR rispettivamente del 5% e del 44% (considerando per il primo un rallentamento nel periodo 2H23-FY24 a causa di venti macro sfavorevoli). La crescita, unita a margini più elevati per le batterie e vantaggi di scala, dovrebbe portare idal 9% del FY22 all'11% entro il FY25, mentre si prevede che il FY24 dovrà affrontare una leggera erosione dei margini, a causa dell'aumento dei costi/investimenti a sostegno della crescita a lungo termine, finanziati dalla recente IPO.Per laviene stimato un CAGR 2022-25 del 39%, anche se gli analisti ritengono che iprincipali siano macro, esecuzione e tecnologia.