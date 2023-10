Europa tonica. Piazza Affari non si allinea

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Mediobanca

Saipem

Banca MPS

Leonardo

STMicroelectronics

Stellantis

Amplifon

CNH Industrial

Fincantieri

Buzzi Unicem

Banca Ifis

Illimity Bank

Eurogroup Laminations

De' Longhi

Italmobiliare

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Prima seduta della settimana all'insegna della prudenza per le principali borse europee con gli occhi degli investitori rivolti alla stagione delle. Bilancio positivo per la borsa americana, dove l'vanta un progresso dello 0,68%. C'è attesa tra gli addetti ai lavori per la riunione, questa settimana, dellastatunitensi. Inoltre, resta sotto osservazione l'evoluzione delLeggera crescita dell', che sale a quota 1,061. L'è sostanzialmente stabile su 1.999,4 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,81%, scendendo fino a 83,13 dollari per barile.Lomigliora, toccando i +190 punti base, con un calo di 6 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,73%.trascurata, che resta incollata sui livelli della vigilia, piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dello 0,50%, e giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,44%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 27.340 punti, mentre, al contrario, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 29.096 punti.di Piazza Affari, seduta di slancio perin aumento del 3,46%, dopo che sabato la lista del CDA uscente si è imposta nel voto dell'assemblea per il rinnovo dei vertici.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,17%.Su di giri(+2,8%).Piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso del 2,35%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -6,02%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,61%.Seduta negativa per, che scende dell'1,48% dopo la pubblicazione della trimestrale.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,21%.Tra i(+5,76%),(+3,72%),(+3,57%) e(+2,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,65%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 2,54%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,29%.