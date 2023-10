IA, incontro a Roma tra Italia, Germania e Francia: si punta a rafforzare la cooperazione

(Teleborsa) - Il ministroha incontrato oggi a Roma il ministro tedescoe il ministro francese, insieme a rappresentanti del mondo industriale. L'incontro, il secondo in questo formato, ha avuto l'obiettivo di dare nuovo impulso alla cooperazione industriale in settori strategici, con particolare attenzione all, come parte di uno sforzo complessivo verso la transizione digitale e verde. Come si legge in una nota congiunta, c'è stato un "ampio scambio di opinioni sull’Intelligenza Artificiale (AI), nell’ambito degli sforzi complessivi verso la transizione digitale e verde"."Abbiamo trasmesso un messaggio significativo all'UE e ai nostri partner europei sulla strada che dobbiamo percorrere insieme per affrontare al meglio l'attuale– ha dichiarato il Ministro Adolfo Urso –. Abbiamo affrontato l'IA e le nuove frontiere tecnologiche con uno sguardo visione condivisa. Su questi stessi temi promuoveremo un dibattito a livellodurante la Presidenza italiana del 2024. Parallelamente stiamo lavorando anche a livello nazionale su un nuovo insieme di disposizioni. Siamo entrati in una nuovae dobbiamo affrontarlo con nuove idee, nuovi approcci e nuovi strumenti. Il format di oggi, nato a Berlino per discutere di materie prime critiche, si è rivelato una formula vincente anche qui a Roma. Ilsull’IA è una priorità per noi e per l’UE nella sua interezza. Dobbiamo lavorare insieme a livello dell’UE, fianco a fianco con l’industria.”"L'intelligenza artificiale è una tecnologia chiave per il futuro. La futura competitività dell'Europa dipende in modo cruciale dalla capacità di sviluppare l'intelligenza artificiale in Europa in futuro e di applicarla a tutta l'economia – ha affermato il ministro tedesco Robert Habeck –. È necessario garantire che l'sia ben posizionata per farlo. una priorità delladellae dell’Europa, per questo motivo ho ritenuto importante confrontarmi oggi con i miei colleghi italiani e francesi, soprattutto in vista della legge sull’AI attualmente in fase dia Bruxelles. Sono strettamente d’accordo con i miei colleghi italiano e francese sul fatto che abbiamo bisogno di una regolamentazione favorevole all’innovazione sull’intelligenza artificiale, compresa l’intelligenza artificiale per scopi generali.Una questione importante dellae del suo approccio basato sul rischio è che vengono stabilite regole laddove sorgono rischi specifici nell’applicazione".“Date le numerosedell’intelligenza artificiale, la sua rapida espansione e l’enorme potenziale che riserva alle nostre economie, l’Europa deve essere all’altezza della sfida. Grazie alla ricerca e alle università di alto livello, alle infrastrutture informatiche di livello mondiale e aglidi talento, abbiamo abbastanza punti di forza per avere successo in questa rivoluzione tecnologica. Sono felice che noi, ministri francese, tedesco e italiano, sviluppiamo oggi unaper l’intelligenza artificiale, discutendo progetti comuni e ulteriori investimenti in tutta, garantendo al tempo stesso che i rischi siano mitigati attraverso la prossima legislazione europea sull’intelligenza artificiale”, ha dichiarato invece il Ministro francese Bruno Le Maire."Questa nuova collaborazione tra i nostri tre paesi – prosegue la nota – mira a sostenere efficacemente sia lache l’offerta nel/sullo sfondo dello scenario geopolitico attuale/in evoluzione. Nel spianare la strada all’emergere di un’dell’intelligenza artificiale competitiva a livello globale, siamo chiamati a esplorare nuove opportunità e lanciare nuove iniziative, massimizzando al tempo stesso il beneficio derivante/sfruttando gli strumenti esistenti.A tal fine, i tre Ministri hanno concordato sulla necessità di ridurre glie semplificare leper i progetti multinazionali. Ciò contribuirà a garantire che lepossano partecipare a eventuali progetti futuri dedicati alla transizione digitale e verde. Allo stesso modo, sostengono la formazione di un forte ecosistema europeo di venture capital, per consentire alle imprese innovative di ricevere i finanziamenti tanto necessari per accelerare ulteriormente la loro crescita."Nel corso dell'incontro, i Ministri hanno inoltre fatto il punto sui progressi compiuti nell'ambito del gruppo di lavoro trilaterale sulle, avviato a Berlino lo scorso giugno. Hanno preso atto con soddisfazione del fruttuoso e agile coordinamento, instaurato nell'ambito dei negoziati in corso nell’UE e nei consessi internazionali in cui l’argomento è stato affrontato, compreso il. I ministri hanno riaffermato la loro determinazione ad esplorare una possibile cooperazione su investimenti, stress test, scorte e acquisti congiunti una volta entrato in vigore il regolamento sulle materie prime critiche, e sugli strumenti finanziari da mobilitare per progetti di interesse comune", prosegue la nota.