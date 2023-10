Lamborghini, fatturato supera 2 miliardi di euro nei 9 mesi

Volkswagen

(Teleborsa) -, casa automobilistica italiana di proprietà del gruppo tedesco, ha chiuso icon numeri record in termini di vendite, fatturato e profittabilità. Per la prima volta nella storia di Lamborghini, ilsupera la soglia dei 2 miliardi di euro dopo i primi 9 mesi, con un aumento del +5,2% rispetto all'anno precedente, mentre ilpari a 618 milioni supera l'intero anno fiscale 2022."I risultati dei primi nove mesi dell'anno confermano l'ottimo lavoro di esecuzione della nostra strategia che stiamo portando avanti - ha commentato il- Aver superato, già a settembre, il risultato operativo dell'anno fiscale 2022, migliorando contemporaneamente la profittabilità, testimonia l'ulteriore potenziale di crescita di Automobili Lamborghini. Le attese per l'ultimo trimestre proiettano l'aziendae rafforzano ulteriormente il nostro posizionamento nel segmento del lusso".In termini diil record si attesta a 7.744 auto consegnate, con un +4,2% rispetto all'anno precedente. Le vendite si riferiscono quasi esclusivamente ai due modelli con motore termico, sold out fino a fine produzione, prevista nella seconda metà del 2024, quando la gamma verrà totalmente ibridizzata.A livello di consegne nelle macroaree, le tre regioni EMEA, America ed Asia Pacifico distribuiscono, rispettivamente, 3.117, 2.728 e 1.899 vetture. Per quanto riguarda i singoli mercati, glisi confermano al primo posto (2.342 automobili consegnate), seguiti da(709 unità),(688), Chinese mainland, Hong Kong e Macao (643), Giappone (434), Middle East (370) e Italia (336).