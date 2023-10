McDonald's, terzo trimestre in crescita grazie ad aumento prezzi

McDonald's

(Teleborsa) -, colosso statunitense del fast food, ha chiuso ildel 2023 conin aumento del 14% a 6,69 miliardi di dollari e conin crescita dell'8,8%. In particolare, l'aumento delle vendite comparabili dell'8,1% negli Stati Uniti ha beneficiato di una forte crescita media dello scontrino guidata daglidei menu.L'di 2,32 miliardi di dollari, o 3,17 dollari per azione, è aumentato rispetto a 1,98 miliardi di dollari, o 2,68 dollari per azione, di un anno fa. Su base rettificata, McDonald's ha guadagnato 3,19 dollari per azione."Con una crescita delle vendite globali a livello di sistema dell'11%, i nostri risultati del terzo trimestre riflettono la nostra posizione di forza come leader del settore - ha affermato il- Ilper l'anno e abbiamo continuato a offrire comodità e valore ai nostri clienti".