Mercati asiatici misti, nuovo crollo di Evergrande

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, mentre glida parte della Banca del Giappone, della Federal Reserve e della Banca d'Inghilterra, nonché dati economici chiave della Cina e importanti trimestrale dagli Stati Uniti nel corso della settimana.Spicca il, nonostante un tribunale di Hong Kong abbia rinviato un'udienza di liquidazione al 4 dicembreSessione negativa a, con ilche chiude la seduta con un calo dello 0,95%, mentre, al contrario, balzo di, che continua la giornata all'1,62%. Shanghai sale dello 0,12%.Sui livelli della vigilia(-0,18%); poco sopra la parità(+0,34%). In moderato rialzo(+0,33%); in ribasso(-0,77%).Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,11% rispetto alla seduta precedente. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato 0%. Seduta trascurata per l', che mostra un timido -0,01%.Il rendimento per l'è pari 0,9%, mentre il rendimento deltratta 2,72%.Tra i datisui mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 7%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,8 punti; preced. 50,6 punti).