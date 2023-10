Meta lancia abbonamento a Facebook e Instagram per rispettare regole UE

Meta

(Teleborsa) - Per rispettare l'evoluzione delle normative europee,ha annunciato l'. In particolare, il colosso dei social fondato da Mark Zuckerberg offrirà a novembre alle persone che utilizzano Facebook o Instagram e risiedono in queste regioni la possibilità di continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente con annunci pubblicitari o di abbonarsi per non vedere più annunci pubblicitari.Le persone in questi paesi potranno abbonarsi per utilizzare i prodotti senza pubblicità a 9e continueremo a offrire alle persone accesso gratuito ai nostri prodotti e servizi personalizzati indipendentemente dal reddito", si legge in una nota della società, che aggiunge: "Come altre aziende continueremo a sostenere un Internet supportato dalla pubblicità, anche con la nostra nuova offerta di abbonamenti nell'UE, nel SEE e in Svizzera. Ma rispettiamo lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e ci impegniamo a rispettarle.Meta, nello spiegare le ragioni di questa mossa, cita unadi luglio secondo la quale le aziende dovrebbero prendere in considerazione l'offerta di un servizio alternativo "se necessario a un prezzo adeguato". Nella sua sentenza, la Corte ha espressamente riconosciuto che un modello di abbonamento, come quello che Meta sta annunciando, è "una forma valida di consenso per un servizio finanziato dalla pubblicità".Questo nuovo modello di abbonamento è statofinanziarie annunciate da Meta più di recente.