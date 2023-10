Alfasigma acquista l'attività di Jyseleca dalla belga Galapagos

Galapagos

(Teleborsa) -, una delle principali aziende farmaceutiche italiane, ha, azienda biotecnologica globale con sede in Belgio, che sviluppa farmaci innovativi in ambito oncologico e immunologico. Nell'ambito dell'operazione, Galapagos trasferirà ad Alfasigma le attività di Jyseleca (filgotinib), comprese le autorizzazioni all'immissione in commercio in Europa e nel Regno Unito e le relative attività commerciali, mediche e di sviluppo.Alfasigma pagherà undel valore di 50 milioni di euro a Galapagos, potenzialiper un totale di 120 milioni di euro e royalty da una a due cifre sulle vendite europee. Galapagos pagherà ad Alfasigma fino a 40 milioni di euro entro giugno 2025 per le attività di sviluppo legate a Jyseleca. Nella prima metà del 2023, le vendite nette di Jyseleca in Europa sono state pari a 54 milioni di euro.Con questa operazione, Alfasigma prevede diin modo significativo nei(Germania, Regno Unito e Irlanda, Austria, Belgio, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia, Norvegia e Finlandia), dove si concentra la maggior parte delle vendite di Jyseleca."Questa operazione è un'importante opportunità di sviluppo per entrambe le aziende e rappresentadi trasformazione e crescita internazionale, inserendosi nelle aree di core business della nostra azienda", ha commentatodi Alfasigma.