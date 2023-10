Assaeroporti, Borgomeo: "Settore strategico per il Paese ma dal Pnrr nessun sostegno a investimenti green"

(Teleborsa) - "L'obiettivo di questo studio è quello di dare al dibattito politico e istituzionale sul trasporto aereo e sul sistema aeroportuale degli elementi di valutazione che qualche volta mancano. È bene ricordarsi che il sistema aeroportuale determina degli effetti molto significativi dal punto di vista del PIL e degli occupati. I dati evidenziano infatti il forte valore aggiunto determinato dal comparto, pari a 65,1 miliardi di euro, pari al 3,8% del PIL italiano, sommando l'impatto diretto, indiretto, indotto e catalitico. Dall'analisi di Nomisma emerge, inoltre, come il sistema aeroportuale generi circa 1,3 milioni di posti di lavoro. Questo conferma la portata strategica del settore come elemento imprescindibile per uno sviluppo duraturo dei sistemi economici nazionali e dei contesti in cui sono inseriti gli scali". È quanto affermaa margine delSecondo i dati Assaeroporti, i– ha evidenziato Borgomeo – sono stati quasi. "Un risultato che – commenta il presidente di Assaeroporti – conferma e rafforza il trend registrato fin dalla primavera di quest'anno, quando il sistema aeroportuale nazionale, in netto anticipo rispeto alle previsioni, ha superato i volumi pre-pandemia. Da inizio anno, i viaggiatori aerei sono stati complessivamente 152 milioni, l'1,6% in più rispeto al 2019. Un dato che fa ben sperare per l'intero 2023. Particolarmente interessanti, inoltre, i dati relativi ai movimenti aerei, che a settembre, per la prima volta dopo tre anni, si avvicinano ai livelli osservati prima del Covid. Un segnale positivo che testimonia la ripresa del setore non solo in termini di numero di passeggeri ma anche di voli disponibili"."Dobbiamo prendere atto che questa tassa, che dovrebbe essere destinata ai Comuni sui cui territori c'è uno scalo aeroportuale, non ha nulla di 'comunale'. Istituita nel 2003 a favore dei Comuni aeroportuali, ad oggi, assicura alle casse di questi ultimi solo pochi centesimi di euro. Ad eccezione dell'euro e mezzo che alimenta il Fondo per il trasporto aereo, rivelatosi fondamentale durante la pandemia per preservare i livelli occupazionali, oggi la parte più consistente è destinata a finalità che nulla hanno a che vedere con il comparto aereo. Questa è la ragione per cui da tempo la nostra Associazione sta proponendo una riduzione progressiva dell'addizionale su tuti gli scali nazionali, preservando in ogni caso la quota riservata al Fondo per il trasporto aereo e quella per i comuni aeroportuali. Se l'intenzione del Governo è quella di sostenere i Comuni, a nostro avviso la risposta più efficace non è certo un innalzamento della tassa, ma una riduzione della quota spetante genericamente all'INPS, che oggi raggiunge i 3,5 euro, a favore dei Comuni. Lo studio presentato oggi da Nomisma evidenzia come la crescita del traffico e della connetività aerea generino ricchezza per il Paese e nuovi posti di lavoro. La disposizione inserita nella bozza di legge di Bilancio che consente di aumentare l'addizionale comunale sui diriti d'imbarco, una tassa che grava su tuti i passeggeri in partenza dagli aeroporti italiani, rischia di comprometere il conseguimento di questi importanti benefici. Si tratta di un incremento che, se confermato, penalizzerebbe in primo luogo i viaggiatori, andando ad incidere diretamente sul costo del biglieto, e rappresenterebbe un danno per la competitività del sistema aeroportuale nazionale"."Il futuro del trasporto aereo è quello di combattere e limitare le emissioni di Co2. Abbiamo dei programmi definiti a livello europeo che stiamo rispettando, anzi anticipando, ci dispiace solo di un dato che appare paradossale: non si vuole assolutamente sostenere gli investimenti green degli aeroporti con i fondi del Pnrr. È un atteggiamento per noi inspiegabile, su questo punto abbiamo insistito molte volte ma non si riesce a modificare questa linea. La sostenibilità è un obiettivo di tutti e noi stiamo facendo molti sforzi e molti investimenti. Ci sembrerebbe ovvio che questo processo di azzeramento delle emissioni di Co2 fosse accelerato con incentivi pubblici perché la finanza dei gestori degli aeroporti non può far fronte rapidamente a questi investimenti molto consistenti".