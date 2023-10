Athena FH della famiglia Nalini sostiene i giovani con Recovery for Life

(Teleborsa) -, holding di investimento della famiglia Nalini,, società nata nel 2020, anno della pandemia, per rappresentare un punto di riferimento nei percorsi die delle loro famiglie e nell’attività di formazione e ricerca scientifica collegata.confermando la suo impegno sui fattori ESG e la sua attenzione alle tematiche del sociale. In Italia, il numero di ragazzi con patologie di salute mentale è pari a quasi quasi il 18% della popolazione complessiva e questa percentuale risulta in costante aumento. RFL nasce, dunque, pered evitare che, da adulti, divengano pazienti psichiatrici cronici, con costi umani, sociali ed etici insostenibili."Siamo molto orgogliosi dell’accordo raggiunto per la qualità umana, personale e professionale dei nostri compagni di viaggio e soprattutto per gli importanti risvolti sociali dell’attività di RFL", commentaPresidente del Consiglio di Amministrazione di Athena FH, agigungendo che l'ingresso nel capitale di RFL è un investimento mirato al benessere dei nostri giovani è un investimento sul futuro della nostra società".Presidente di Recovery for Life, ha spiegato che l'idea della partnership è "è maturata nel tempo per una grande stima personale e professionale che si è creata" con la famiglia Nalini.