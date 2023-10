BasicNet, fatturato 9 mesi sale a 297,5 milioni di euro. EBIT in calo

BasicNet

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore dell'abbigliamento, delle calzature e degli accessori per lo sport e per il tempo libero, ha chiuso icon unpari a 297,5 milioni di euro (282,6 milioni al 30 settembre 2022, +5,3%). In particolare, le royalties dai licenziatari commerciali e produttivi sono state pari a 48,3 milioni di euro (-10,0%) e le vendite dirette a 247,9 milioni di euro (+8,6%).Ledei prodotti recanti i marchi del Gruppo, sviluppate nel Mondo dal Network, sono state pari a 858,4 milioni di euro (-7,6%). La società evidenzia che la performance sul mercato europeo è stata penalizzata dal caldo anomalo del mese di settembre che ha fatto ritardare gli acquisti della stagione autunno-inverno.è stato pari a 44,7 milioni di euro (+1,3%). L'è stato pari a 32,2 milioni di euro (-3,3%), dopo aver stanziato ammortamenti dei beni materiali e immateriali per 6,5 milioni di euro, in crescita rispetto al 2022 per l'entrata a regime del BasicVillage Milano, e ammortamenti dei diritti d'uso per 5,9 milioni di euro, in crescita per le nuove aperture (9 punti vendita diretti), nell'ambito dello sviluppo del settore retail.Sulla base del portafoglio ordini acquisito e del previsto contributo dei flussi di royalties e sourcing commission, BasicNet afferma che è possibile attendere chesi confermi l'consolidato, anche grazie al continuo sviluppo della componente retail.