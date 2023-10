BBVA, utile di 5,96 miliardi di euro nei primi nove mesi

BBVA

(Teleborsa) -, gruppo bancario multinazionale spagnolo, ha registrato undi 5,96 miliardi di euro nei, in aumento del 24,3% su base annua (+37,9% a tassi di cambio costanti). Questi risultati sono stati guidati dalla forte performance dei ricavi ricorrenti (NII e commissioni nette). Questa tendenza è continuata nel, con un utile netto attribuibile di 2,08 miliardi di euro, in crescita del 13,4% su base annua.Glisono aumentati ancora di più, in crescita del 17,8%, grazie ai programmi di riacquisto di azioni già eseguiti dalla banca. BBVA ha una solida posizione patrimoniale, con un coefficientea regime del 12,73% e unche raggiunge il 17%.

"Abbiamo ottenuto ottimi risultati nei primi nove mesi del 2023 grazie ad una forte performance dei ricavi ricorrenti - ha commentato il CEO Onur Genc - Siamo una delle banche più efficienti e redditizie in Europa, con una redditività che ha già raggiunto il 17%. Questi risultati ci permettono di continuare a creare valore per i nostri stakeholder e contribuire al progresso della società nel suo complesso".