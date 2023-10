Borsa Tokyo positiva dopo la Bank of Japan

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude la seduta in rialzo dopo che la Banca del Giappone ha adottato un tono "meno falco" di quanto i mercati si aspettassero. La Bank of Japan ha mantenuto i tassi di interesse negativi e dichiarato che proseguirà con l'attuale ritmo di acquisti di asset.Si muovono deboli, invece, i mercati asiatici a causa dei dati sull'attività economica cinesi più deboli del previsto.L'indice giapponeseha chiuso gli scambi riportando una variazione pari a +0,64%; mentre, al contrario, perde terreno, che ritraccia dello 0,91%.Depresso il mercato di(-1,73%); come pure, variazioni negative per(-1,46%).Poco sotto la parità(-0,37%); pressoché invariato(+0,1%).Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,70%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 30 ottobre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,03%.Il rendimento per l'è pari 0,95%, mentre il rendimento deltratta 2,71%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,6%; preced. 2,7%)00:50: Produzione industriale, mensile (atteso 2,5%; preced. -0,7%)00:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5,9%; preced. 7%)01:30: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 48,5 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,8 punti; preced. 50,6 punti)02:45: PMI servizi Caixin (atteso 51,2 punti; preced. 50,2 punti).