CAREL Industries, utile 9 mesi sale a 59,1 milioni di euro

CAREL Industries

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e attivo nella produzione di componenti per raggiungere alta efficienza energetica nei mercati del condizionamento dell'aria e della refrigerazione, ha chiuso iconpari a 497,2 milioni di euro, in crescita del 24% rispetto ai primi nove mesi del 2022 (al netto dell'impatto dei cambi valutari la crescita sarebbe stata pari al 25,7%). A perimetro e a cambi costanti la crescita sarebbe stata del 12,7%.L'è pari a 113 milioni di euro, corrispondente al 22,7% dei ricavi (al 22,3% se si includono 2,3 milioni di costi non ricorrenti legati principalmente all'acquisizione di Kiona ed Eurotec). La crescita rispetto ai primi nove mesi del 2022 è pari a +28,9%. Ilè pari a 59,1 milioni di euro, +12,2% rispetto al risultato netto registrato nei primi nove mesi del 2022."I primi nove mesi del 2023 si chiudono con una crescita dei ricavi pari al 24% o al 12,7% a parità di perimetro e a cambi costanti, in linea con le aspettative comunicate ad agosto - ha commentato l'- Il risultato èse si tiene conto, da un lato del confronto con lo stesso periodo del 2022 che aveva già fatto segnare una crescita organica superiore al 20% (sul medesimo periodo del 2020) e dall'altro di un contesto macroeconomico caratterizzato da un tasso di inflazione in area Euro ancora elevato, che unitamente ad alcune incertezze regolatorie sta incidendo sui trend di crescita a breve termine di alcune delle applicazioni come la refrigerazione commerciale e le pompe di calore"."Ilsui ricavi totali è stato superiore ai 50 milioni di euro e ciò sottolinea come sia stata premiante la strategia di M&A che abbiamo portato avanti fin dalla quotazione e che si è concretizzata, da ultimo, nel completamento, il 31 agosto di quest’anno, dell’acquisizione di Kiona", ha aggiunto.Laconsolidata è negativa e pari a 265,3 milioni di euro (rispetto a 95,8 milioni al 31 dicembre 2022) inclusiva dell'effetto contabile legato all'applicazione dell'IFRS16 pari a 34,1 milioni e dell'impatto derivante dall'acquisizioni effettuate nel corso dell'anno (Eurotec e Kiona) e pari a 184,1 milioni.CAREL Industriesricavi totali pari a circa 646 milioni di euro con una variabilità del +2%/-2% su tale valore centrale a seguito della significativa volatilità presente oggi sul mercato, che potrebbe comportare il posticipo di alcune consegne al 2024. La profittabilità sull'intero 2023, intesa come rapporto tra Adjusted EBITDA e ricavi (Adjusted EBITDA margin) dovrebbe invece attestarsi tra il 20,5% e il 21,5%.