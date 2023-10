Enac, Di Palma: "Da PNA spinta per ricollocare trasporto aereo come motore economia nazionale"

(Teleborsa) - "L'Enac è stata di grandissima importanza per seguire e regolare il percorso di liberalizzazione e privatizzazione. Un percorso di grande successo, se pensiamo che al 2019 abbiamo raggiunto 200 milioni di passeggeri pur in assenza di una compagnia di riferimento nazionale. Oggi riprendiamo un cammino in cui tutti insieme dobbiamo valutare questo percorso nell'ambito anche di un'ipotesi di Piano nazionale degli aeroporti che tende a recuperare il rapporto con l'ambiente. Di qui una strategia di sintesi che deve ricollocare il trasporto aereo come motore dell'economia nazionale, collegandosi molto al turismo, con cui si sviluppa un 15% di PIL. Allo stesso tempo bisogna creare una policy nazionale che favorisca l'intera economia nazionale". È quanto ha affermato ila margine delsvoltosi oggi a Roma presso il Cnel. "La sostenibilità è insita al sistema – ha aggiunto Di Palma –. C'è innanzitutto da sfatare un pregiudizio ideologico, riconoscendo che tutti noi ci battiamo per l'ambiente. Non è certo che arriveremo effettivamente a quota zero entro il 2050, però su questo cammino ci siamo tutti, sia il mondo aeroportuale sia il mondo dei vettori. Abbiamo vinto una battaglia molto importante nel far riconoscere dalla comunità europea che il biofuel è il propellente unico e utile per garantire al 2050 le emissioni zero. Si stanno sviluppando 'ground' tutta una serie di iniziative sulla decarbonizzazione, con idrogeno, elettrico. Il sistema è pronto. E credo che la best practice del trasporto aereo sarà riconosciuta anche nell'ambito di una politica intermodale"."Io credo molto bene. Il dato di Nomisma ci dà l'idea che il trasporto aereo genera anche occupazione di qualità. È evidente che oggi c'è necessità di una riflessione per il futuro post Covid in cui c'è l'esigenza di sviluppare una policy di carattere nazionale che parte da questi aeroporti territoriali e si sviluppa nell'ambito del nostro PNA in 14 reti logistiche integrate che devono saper assumere un elemento di sintesi nell'ambito di una politica nazionale che possa favorire anche i nostri voli intercontinentali"."Noi sostanzialmente partiamo dall'idea forte della riconciliazione con l'ambiente, di questo lungo percorso verso la decarbonizzazione rispetto al quale abbiamo già avuto degli importanti risultati. In particolare abbiamo convinto l'Europa a estendere la produzione di Saf da biofuel guardando in tal modo anche alla nostra impresa di riferimento nazionale, in questo caso l'Eni".