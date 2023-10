Europa incontenibile, Piazza Affari non è da meno

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che mostra un'ottima performance. I mercati sono in attesa delladomani, con la previsione che mantenga i tassi di interesse fermi. Gli investitori seguiranno con attenzione le parole diper capire quali saranno le prossime mosse.Intantodel Paese, mentredi quanto i mercati si aspettassero, mantenendo i tassi di interesse negativi.Sul mercato valutario, seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,066. Lieve aumento dell', che sale a 2.000,1 dollari l'oncia. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 83 dollari per barile.Si riduce di poco lo, che si porta a +188 punti base, con un lieve calo di 2 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,66%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,7%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,50%, e ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,09%. Pioggia di acquisti sul listino milanese, che mostra un guadagno dell'1,58% sul; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,54% avanza a quota 29.544 punti.di Piazza Affari, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,22%.avanza del 3,66%.Effervescente, con un progresso del 2,91%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,88%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,45%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,56%.del FTSE MidCap,(+4,01%),(+3,69%),(+3,67%) e(+3,28%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,77%.Sotto pressione, che accusa un calo dello 0,74%.In primo piano, che mostra un forte aumento dello 0,59%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,51%.