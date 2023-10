Piazza Affari: scambi in positivo per Industrie De Nora

produttore di apparecchiature per il trattamento e la disinfezione delle acque

FTSE Italia Mid Cap

Industrie De Nora

indice delle società a media capitalizzazione

Industrie De Nora

(Teleborsa) - Seduta positiva per il, che avanza bene del 3,31%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Analizzando lo scenario disi evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 13,12 Euro. Prima resistenza a 13,6. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 12,81.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)