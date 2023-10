PIL fermo nel terzo trimestre, le associazioni: "si allontana obiettivo crescita ipotizzato da NaDEF"

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - Crescita a zero per l'Italia nel terzo trimestre del 2023. L'Istat stima che il prodotto interno lordo (Pil), espresso in valori concatenati con anno di riferimento 2015, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato,Lo comunica lo stesso Istituto di statistica confermando che la crescita acquisita per l'intero 2023sia nel confronto con i tre mesi precedenti che con lo stesso trimestre dello scorso anno.. Cosìeconomista dell'Ufficio Studi dinel

Nel dettaglio, si legge: "In prospettiva, sulla base delle indagini,Secondo le nostre stime, il picco dell'impatto negativo della stretta monetaria potrebbe essere avvertito tra la fine del 2023 e l'inizio del 2024. Il PIL potrebbe tornare a crescere solo, nella migliore delle ipotesi, a partire dalla primavera, e in misura più consistente nel 2° semestre 2024,si legge ancora nelPer"la stagnazione del prodotto lordo, largamente attesa, certificata dalle stime preliminari del terzo trimestre, sembra dovuta all’insufficienza dcondizionata dalla perdita di potere d’acquisto a sua volta determinata dalle elevate dinamiche inflazionistiche dei mesi scorsi"., per il cui raggiungimento sarà necessaria una performance non scontata nell’ultimo quarto dell’anno in corso, non inferiore al +0,4% congiunturale. Il contesto conferma, quindi, l’opportunità del taglio delnecessario per sostenere i consumi. D’altra parte, il rapido rientro dell’inflazione potrebbe corroborare lePer: da un lato la discesa dell'inflazione ad ottobre - dato positivo dovuto al calo degli energetici ma anche ad un effetto statistico, visto che la corsa dei prezzi era iniziata proprio ad ottobre del 2022 - dall'altro, unche conferma l’esaurimento della fase di rimbalzo post pandemica, con un quarto trimestre che, in prospettiva, si prefigura peggiore anche allaIn questo scenario caratterizzato da un’aumentata incertezza, anche i risultati del 2024 "rischiano di essere compromessi. Difficilmente l’incremento del Pil nel prossimo anno potrà superare quello del 2023 e al momento valutiamo che il tasso di crescita si fermerà allo 0,6%, molto lontano dagli, leggermente inferiore allo 0,8% previsto dalla recente Nadef, dove era già stato corretto al ribasso di 2 decimali rispetto al Def dello scorso aprile: se la situazione non cambia nell’ultimo trimestre lo scostamento sarà minimo, 1 decimale appunto, mentre se si finisce in campo negativo, si scenderà di almeno 2 decimali per l’intero anno, rispetto al programmatico Nadef.A preoccupare - prosegue la nota -, i quali si muoveranno in linea col Pil, con la loro tenuta sempre più affidata all’erosione dei risparmi da parte delle famiglie, accumulati nel biennio 2020-21. Il caro vita continua, perciò, ad incidere negativamente sui bilanci delle famiglie e sulle imprese, e a soffrire di più sono i nuclei familiari più deboli, in aumento, soprattutto a causa del forte incremento dei prezzi su beni necessari. E la dinamica di ottobre dell’inflazione - che registra comunque un deciso calo con il crollo degli energetici - vede comunque un indice medio annuo dei prezzi che si colloca ancora intorno al 5,7%".Per l'Unione Nazionale Consumatori "che metta in campo risorse ingenti per ridare capacità di spesa alle famiglie. Non ci si può accontentare di navigare a vista e restare a galla"