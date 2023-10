Prada, ricavi salgono a 3,34 miliardi di euro nei 9 mesi

(Teleborsa) -, gruppo italiano del lusso quotato a Hong Kong, ha registratopari a 3.344 milioni di euro nei, in crescita del 17% anno su anno a cambi costanti (+12% a cambi correnti). Le vendite retail sono aumentate del 17% e risultano pari a 2.979 milioni di euro, con Prada +13% e Miu Miu +49%; il terzo trimestre ha segnato un +10% anno su anno, nonostante la base di confronto molto sfidante.trainano la crescita, con vendite retail nei nove mesi in crescita rispettivamente del +21%, +47% e +17%; Medio Oriente +12% e Americhe -1%."Nel terzo trimestre Prada ha mantenuto una- ha commentato il- Miu Miu ha registrato nuovamente un'ottima performance in tutte le geografie e categorie di prodotto. In un contesto geopolitico ed economico incerto che ci richiede di rimanere vigili, continuiamo ad osservare momentum favorevole e forte entusiasmo attorno ai nostri marchi. Questo ci posiziona bene per un quarto trimestre positivo ed in relazione alla nostra ambizione per l'anno di crescita solida, sostenibile e superiore alla media di mercato".