Stevanato, ricavi 3° trim a 271 milioni di euro. Ritardi in Engineering

Stevanato

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha registratopari a 271,4 milioni di euro nel, in aumento dell'11% (circa il 13% a valuta costante) rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, grazie alla crescita di entrambi i segmenti di business. Il risultato è stato inferiore alle aspettative a causa della tempistica dei ricavi di alcuni progetti relativi al segmento Engineering, e la società prevede di poter riconoscere i ricavi derivanti da tali progetti nel quarto trimestre del 2023.Ilè sceso al 30,5%, in seguito alla minore marginalità su alcuni progetti relativi al segmento Engineering, alle attività di avviamento in corso relative ai nuovi impianti di produzione e ai maggiori ammortamenti. Ilè aumentato di 70 punti base, raggiungendo il 27,5%. L'è aumentato a 37,9 milioni di euro, o 0,14 euro di utile diluito per azione, mentre su base rettificata l'utile netto è aumentato del 6% attestandosi a 40,1 milioni di euro, o 0,15 euro di utile diluito per azione."Mentre i ricavi del segmento Engineering sono stati inferiori alle aspettative interne a causa della tempistica di alcuni progetti specifici, il segmento Soluzioni biofarmaceutiche e diagnostiche (BDS) continua a registrare buoni risultati - ha commentato il- Per quanto riguarda il core business della società relativo al contenimento per farmaci, lae i nostri investimenti in termini di incremento della capacità produttiva relativa alle soluzioni ad alto valore sono volti a capitalizzare la domanda di biofarmaci e a soddisfare le esigenze dei clienti".Nel terzo trimestre del 2023, l'è aumentata del 4% attestandosi a circa 256 milioni di euro, rispetto ai 247 milioni di euro dello stesso periodo dell’anno precedente. Al 30 settembre 2023, il portafoglio ordini ammontava a circa 924 milioni di euro.Stevanato ha confermato la: ricavi compresi tra 1,085 e 1,115 miliardi di euro; EBITDA rettificato compreso tra 291,8 e 303,8 milioni di euro; EPS diluito rettificato compreso tra 0,58 e 0,62 euro.