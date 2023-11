Analisi Tecnica: Dow Jones 30 dell'1/11/2023

(Teleborsa) - Chiusura dell'1 novembre

Seduta in frazionale rialzo per il Dow Jones 30, che ha terminato gli scambi in aumento a 33.274,6.

La situazione di medio periodo del Dow Jones 30 resta tendenzialmente ribassista. Tuttavia, esaminando il grafico a breve, sarebbe lecito iniziare a dubitare della possibilità della fase ribassista di estendere. E' atteso dunque un miglioramento verso l'alto della curva che incontra il primo ostacolo a 33.560,2. Supporto visto a quota 32.703,3. Ulteriori spunti rialzisti favoriscono un nuovo target stimato verosimilmente in area 34.417,2.

Le indicazioni non costituiscono invito al trading.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)